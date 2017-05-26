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В Манчестере задержали десятого подозреваемого по делу о теракте

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-manches...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428240-ru.html

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26 мая 2017, 10:35       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. Британская полиция задержала еще одного подозреваемого по делу о теракте в Манчестере, их общее число достигло десяти, говорится в заявлении правоохранителей.
"В рамках расследования были задержаны десять человек, но мужчина и женщина были освобождены без предъявления обвинений. Таким образом, под стражей остаются восемь человек", — сообщила полиция Манчестера.
Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в России и ряде других стран.
Источник РИА Новости

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