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Т.Джумакадыров: Минимизировать угрозы ИГ можно лишь объединив усилия под эгидой ООН

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/t.dzhumak...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428239-ru.html

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26 мая 2017, 10:43       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. Секретарь Совета безопасности КР Темир Джумакадыров 23-25 мая принял участие в VIII международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, прошедшей в городе Тверь, Российской Федерации. Об этом сообщает Секретариат Совета безопасности КР.
В рамках встречи участники мероприятия обсудили роль современных технологий в международной информационной безопасности и меры по ее обеспечению. Также рассмотрены основные направления международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью.
В ходе своего выступления на круглом столе "Феномен ИГИЛ: задачи мирового сообщества в деле борьбы с международным терроризмом" Темир Джумакадыров подчеркнул, что в сегодняшних чрезвычайно опасных условиях мировой обстановки Кыргызстан не может оставаться в стороне, страна реализует активную политику неприемлемости терроризма и сопутствующего ему экстремизма.
По его словам, в 2016 году в КР был принят пакет антитеррористических законодательных мер, в число которых входит досудебная блокировка экстремистских вебсайтов, ужесточение ответственности за совершение отдельных преступлений, исключение норм об условно-досрочном освобождении и сроков давности привлечения к уголовной ответственности для лиц, осужденных за террористические и экстремистские преступления, а также отдельные аспекты утраты гражданства КР в связи с причастностью к террористическим организациям.
"Проводя политику мира и добрососедства, наша страна прилагает максимальные усилия для сохранения стабильности в регионе, в особенности в Ферганской долине, которая является объектом устремлений эмиссаров террористических группировок. Правоохранители и специальные службы продолжают выявлять и нейтрализовывать членов международных террористических организаций и религиозно-экстремистского подполья", - сказал Т.Джумакадыров.
Секретарь Совета безопасности отметил, что сегодня минимизировать угрозы, исходящие от "Исламского государства", можно лишь объединив усилия международного сообщества под эгидой ООН на общепризнанной международно-правовой основе.
"Главным вектором противодействия международному терроризму в лице ДАИШ видится сочетание практики силового подавления подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований с политикой дерадикализации населения и предупреждения террористических проявлений. Одновременно требуется полная изоляция джихадистов от международной финансовой системы", - сказал секретарь Совета безопасности.
В контексте обстановки в Афганистане, по словам Т.Джумакадырова, необходимо продолжение международных усилий по направлению страны в русло обретения мира и стабильности.

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