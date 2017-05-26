Доллар США: 67.9500 (+0.0125) 
Евро: 76.3860 (+0.3945) 
Золото: 40.42 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Унесенные селем машины и разрушенные мосты — последствия стихии в КРУнесенные селем машины и разрушенные мосты — последствия стихии в КРВ ДУМК рассказали, как правильно провести "четтик" - день накануне постаВ ДУМК рассказали, как правильно провести "четтик" - день накануне поста

В Китае казнили экс-начальника полиции Внутренней Монголии

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kitae-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428238-ru.html

Похожие новости

Khovar: Нынешнее состояние внутреннего валютного рынка Таджикистана

Полиция: Взрыв в Манчестере совершил Салман Абеди

Взрыв в Манчестере: около 20 погибших, полиция подозревает теракт

Число внутренне перемещённых лиц в 2016 году в мире превысило 30 миллионов

СМИ обнародовали внутренние инструкции для модераторов Facebook

26 мая 2017, 10:49       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. Верховный народный суд Китая в пятницу объявил, что привел в исполнение приговор о смертной казни бывшему начальнику полиции автономного района Внутренняя Монголия, экс-политсоветнику Чжао Липину, который ранее был признан виновным в совершении убийства и в коррупции, сообщает агентство Синьхуа.
Верховная народная прокуратура КНР в начале февраля этого года предъявила экс-чиновнику обвинения в убийстве, а также в незаконном хранении боеприпасов. По данным следствия, Чжао Липин в марте 2015 года застрелил человека в городе Чифэн. Позднее в конце июля 2015 года он был исключен из партии.
Приговор о смертной казни был вынесен судом города Тайюань провинции Шаньси в июле этого года. Суд постановил, что с 2008 по 2010 годы он незаконно получил 23,7 миллиона юаней (около 3,5 миллионов долларов США).
Чжао Липин по совместительству также занимал должность председателя отделения Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Внутренней Монголии.
Источник РИА Новости

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум