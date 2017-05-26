В Китае казнили экс-начальника полиции Внутренней Монголии

26 мая 2017, 10:49 Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. Верховный народный суд Китая в пятницу объявил, что привел в исполнение приговор о смертной казни бывшему начальнику полиции автономного района Внутренняя Монголия, экс-политсоветнику Чжао Липину, который ранее был признан виновным в совершении убийства и в коррупции, сообщает агентство Синьхуа.

Верховная народная прокуратура КНР в начале февраля этого года предъявила экс-чиновнику обвинения в убийстве, а также в незаконном хранении боеприпасов. По данным следствия, Чжао Липин в марте 2015 года застрелил человека в городе Чифэн. Позднее в конце июля 2015 года он был исключен из партии.

Приговор о смертной казни был вынесен судом города Тайюань провинции Шаньси в июле этого года. Суд постановил, что с 2008 по 2010 годы он незаконно получил 23,7 миллиона юаней (около 3,5 миллионов долларов США).

Чжао Липин по совместительству также занимал должность председателя отделения Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Внутренней Монголии.

Источник РИА Новости