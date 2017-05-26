Районное управление Госсанэпиднадзора прокомментировало ситуацию с обнаружением желтых пятен на поверхности Иссык-Куля

26 мая 2017, 10:09 Комментарии

Иссык-Кульский районный центр профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора прокомментировал ситуацию с обнаружением пятен на поверхности озера Иссык-Куль. По словам главврача центра Малика Мамбетова, ежегодно во время цветения Тянь-Шанских сосен, елей и кустарников (облепиха, барбарис), растущих на берегу озера, их пыльца желтого цвета попадает на поверхность озера во время ветра и создает полосы и пятна маслянистого, желтого цвета.

"Данное явление наблюдается ежегодно. Нами это было доказано еще 20 лет назад. Нами 25 мая 2017 года в селе Бостери в трех точках отобраны пробы озерной воды на лабораторные исследования. По предварительным анализам, санитарно-химические показатели в пределах нормативных величин. По микробиологическим показателям анализы находятся в работе", - сообщил он.