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Районное управление Госсанэпиднадзора прокомментировало ситуацию с обнаружением желтых пятен на поверхности Иссык-Куля

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428237-ru.html

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26 мая 2017, 10:09       Комментарии

Иссык-Кульский районный центр профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора прокомментировал ситуацию с обнаружением пятен на поверхности озера Иссык-Куль. По словам главврача центра Малика Мамбетова, ежегодно во время цветения Тянь-Шанских сосен, елей и кустарников (облепиха, барбарис), растущих на берегу озера, их пыльца желтого цвета попадает на поверхность озера во время ветра и создает полосы и пятна маслянистого, желтого цвета.
"Данное явление наблюдается ежегодно. Нами это было доказано еще 20 лет назад. Нами 25 мая 2017 года в селе Бостери в трех точках отобраны пробы озерной воды на лабораторные исследования. По предварительным анализам, санитарно-химические показатели в пределах нормативных величин. По микробиологическим показателям анализы находятся в работе", - сообщил он.

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