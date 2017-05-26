В Бишкеке проходит митинг активистов против вырубки деревьев

26 мая 2017, 10:17 Комментарии

Митинг активистов против вырубки деревьев в городе "Нет вырубке деревьев" проходит 26 мая возле здания мэрии в столице.

На митинг вышли чуть больше 30 жителей домов по улицам Токтоналиева, Турусбекова, мкр Восток-5, которые требуют прекратить вырубку.

"Я являюсь жительницей улицы Токтоналиева, на которой собираются вырубить 1036 деревьев. И деревья уже начали пилить", - сообщила член ЦИК Гульнара Джурабаева.

"Зачем вырубать здоровые деревья, а потом объявлять тендеры на 50 млн сомов?" - сообщил член инициативной группы горожан Юрий Андреев.

В свою очередь вице-мэр Эркин Исаков сообщил, что по улице Токтоналиева нет ни одного акта на снос дерева. Он также сообщил, что мэрия проводит работу по сохранению зеленых насаждений и в 2017 году будут высажено 6 тыс. деревьев.

В 2015 и 2016 годах были случаи гибели людей в результате падения деревьев.