Евросоюз выделит около 165 тыс. евро пострадавшим от землетрясений в Кыргызстане

26 мая 2017, 10:22 Комментарии

Европейский союз поможет пострадавшим от землетрясений в Кыргызстане. Об этом сообщили в делегации Европейского союза в Кыргызстане.

По их данным, комиссия выделяет около 165 тыс. евро (более 12 млн сомов) для поддержки наиболее пострадавших от стихии семей.

"Средства будут направлены на оказание помощи 2750 жителям Чон-Алайского района - одного из самых пострадавших в результате землетрясения в Ошской области. Указанные средства будут переведены обществу Красного Полумесяца Кыргызстана для доставки и распределения гуманитарной помощи, включая такие предметы первой необходимости, как одеяла, кухонные наборы и средства личной гигиены. Кроме того, пострадавшие семьи получат материальную помощь для решения самых насущных проблем и потребностей", - говорится в сообщении.

Средства выделяются в рамках вклада Европейского союза в "Чрезвычайный фонд на случай стихийных бедствий", управляемый Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

3 мая на севере Таджикистана недалеко от границы с Кыргызстаном произошло землетрясение силой 5,9 балла. Второй толчок силой 5,8 балла последовал в той же местности 5 мая. Сообщений о жертвах не поступило, но землетрясения вызвали разрушения и повреждения зданий во многих селах в приграничных районах Ошской и Баткенской областей. Более 500 домов были разрушены в наиболее пострадавших селах Чон-Алайского района Карамык, Жекенди, Кара-Тейит, Чулук и Шибе, около 200 домов были повреждены, в результате чего более 5 тыс. жителей этих сел нуждаются в помощи.

Чрезвычайный фонд Евросоюза был создан в 1985 году и поддерживается за счет пожертвований доноров.

"Когда Национальное общество Красного Креста или Красного Полумесяца какой-либо страны нуждается в срочной финансовой помощи для реагирования на какое-либо бедствие, оно может запросить средства из данного фонда. МФКК затем выделяет из него гранты для реагирования на "мелкомасштабные" катастрофы, после чего доноры могут вновь пополнить данный фонд", - отмечается в сообщении.