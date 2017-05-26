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Евросоюз выделит около 165 тыс. евро пострадавшим от землетрясений в Кыргызстане

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428235-ru.html

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Евросоюз выделит 165 тысяч евро пострадавшим от землетрясений в Чон-Алае

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26 мая 2017, 10:22       Комментарии

Европейский союз поможет пострадавшим от землетрясений в Кыргызстане. Об этом сообщили в делегации Европейского союза в Кыргызстане.
По их данным, комиссия выделяет около 165 тыс. евро (более 12 млн сомов) для поддержки наиболее пострадавших от стихии семей.
"Средства будут направлены на оказание помощи 2750 жителям Чон-Алайского района - одного из самых пострадавших в результате землетрясения в Ошской области. Указанные средства будут переведены обществу Красного Полумесяца Кыргызстана для доставки и распределения гуманитарной помощи, включая такие предметы первой необходимости, как одеяла, кухонные наборы и средства личной гигиены. Кроме того, пострадавшие семьи получат материальную помощь для решения самых насущных проблем и потребностей", - говорится в сообщении.
Средства выделяются в рамках вклада Европейского союза в "Чрезвычайный фонд на случай стихийных бедствий", управляемый Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
3 мая на севере Таджикистана недалеко от границы с Кыргызстаном произошло землетрясение силой 5,9 балла. Второй толчок силой 5,8 балла последовал в той же местности 5 мая. Сообщений о жертвах не поступило, но землетрясения вызвали разрушения и повреждения зданий во многих селах в приграничных районах Ошской и Баткенской областей. Более 500 домов были разрушены в наиболее пострадавших селах Чон-Алайского района Карамык, Жекенди, Кара-Тейит, Чулук и Шибе, около 200 домов были повреждены, в результате чего более 5 тыс. жителей этих сел нуждаются в помощи.
Чрезвычайный фонд Евросоюза был создан в 1985 году и поддерживается за счет пожертвований доноров.
"Когда Национальное общество Красного Креста или Красного Полумесяца какой-либо страны нуждается в срочной финансовой помощи для реагирования на какое-либо бедствие, оно может запросить средства из данного фонда. МФКК затем выделяет из него гранты для реагирования на "мелкомасштабные" катастрофы, после чего доноры могут вновь пополнить данный фонд", - отмечается в сообщении.

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