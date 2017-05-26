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Чего нельзя в орозо постящимся

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428234-ru.html

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26 мая 2017, 10:04       Комментарии

Заместитель муфтия КР Замир кары Ракыев поделился с корреспондентом Sputnik Кыргызстан, чего нельзя делать людям, соблюдающим орозо.
Нельзя употреблять пищу с начала воздержания до разговения. В начале месяца Рамазан постящемуся может быть немного трудно, но через два-три дня организм привыкает к ограничениям. Постящимся женщинам разрешается, готовя пищу, пробовать ее на соль, но не глотать.
Нельзя принимать лекарства и уколы. Если организм начинает ослабевать, надо разговеться и укрепить организм. Нельзя мучить себя при соблюдении поста.
Не разрешается курить табак, кальян и употреблять насвай. В противном случае орозо считается нарушенным. Кстати, пост помогает избавляться от таких дурных привычек.
Нельзя вызывать рвоту, иначе этот день считается нарушенным.
Нельзя во время Рамазана сплетничать, ссориться и драться. Орозо не только для желудка, оно и для языка, глаз и ушей. Также человек постящийся не должен ругаться, обижать других.
Орозо запрещает наблюдать за непристойными вещами. Это касается телепередач, фильмов и литературы неприличного содержания.
Поскольку в этом году орозо приходится на летнее время, разрешено купаться и мыться в светлое время, если очень жарко или если человек работает в тяжелых условиях. Однако нельзя допускать попадания воды в уши и нос.
Необходимо просыпаться к утреннему началу воздержания, оглашать перед ним хорошие намерения и пожелания.
До разговения нельзя пользоваться зубной пастой, зубы следует чистить мисваком (веточка дерева для чистки зубов). Впрочем, разрешается чистить зубы щеткой без зубной пасты. Последнюю можно использовать до закрытия рта или после разговения.
Время начала воздержания (имсак) и разговения (ифтар) смотрите в календаре орозо 2017 года>>

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