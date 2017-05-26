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Евросоюз выделит около 165 тыс. евро пострадавшим от землетрясений в КыргызстанеЕвросоюз выделит около 165 тыс. евро пострадавшим от землетрясений в КыргызстанеМэрия закупит подарочные часы за 480 тысяч сомовМэрия закупит подарочные часы за 480 тысяч сомов

Кыргызстанскую продукцию не пустят в страны ЕАЭС? Комментарий кабмина

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428233-ru.html

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С.Сидорский: "Ключевым направлением деятельности Комиссии является внедрение инноваций в промышленное сотрудничество стран ЕАЭС"

26 мая 2017, 10:21       Комментарии

БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. Информация, что после 12 августа продукцию отечественных фермеров прекратят пропускать через кыргызско-казахскую границу, не соответствует действительности, сообщила пресс-служба правительства КР.
12 августа в силу вступят 18 технических регламентов ЕАЭС. Это означает, что вся продукция Кыргызстана должна им соответствовать. Ранее глава Крестьянско-фермерской партии Куттубек Асылбеков предложил перенести сроки вступления в силу техрегламентов ЕАЭС, так как, по его мнению, отечественная продукция пока не соответствует этим требованиям, а ветеринарные лаборатории не оснащены нужным оборудованием и не прошли аккредитацию союза.
В правительстве отмечают, что предприятия, поставляющие продукцию в страны ЕАЭС, работают по требованиям действующих техрегламентов. Для них после 12 августа ничего не изменится.
При этом отсрочки по вступлению в силу регламентов не рассматривается, так как они уже действуют в других странах союза.

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