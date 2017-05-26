Кыргызстанскую продукцию не пустят в страны ЕАЭС? Комментарий кабмина

26 мая 2017, 10:21 Комментарии

БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. Информация, что после 12 августа продукцию отечественных фермеров прекратят пропускать через кыргызско-казахскую границу, не соответствует действительности, сообщила пресс-служба правительства КР.

12 августа в силу вступят 18 технических регламентов ЕАЭС. Это означает, что вся продукция Кыргызстана должна им соответствовать. Ранее глава Крестьянско-фермерской партии Куттубек Асылбеков предложил перенести сроки вступления в силу техрегламентов ЕАЭС, так как, по его мнению, отечественная продукция пока не соответствует этим требованиям, а ветеринарные лаборатории не оснащены нужным оборудованием и не прошли аккредитацию союза.

В правительстве отмечают, что предприятия, поставляющие продукцию в страны ЕАЭС, работают по требованиям действующих техрегламентов. Для них после 12 августа ничего не изменится.

При этом отсрочки по вступлению в силу регламентов не рассматривается, так как они уже действуют в других странах союза.