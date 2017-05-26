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Европейский Cоюз выделит 12 млн сомов пострадавшим от землетрясений в Кыргызстане

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/evrope...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428232-ru.html

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26 мая 2017, 10:04       Комментарии

В ответ на два мощных землетрясения, произошедших в Кыргызстане в начале мая, Европейская комиссия выделяет около 165 тыс. евро (12 млн сомов) для поддержки наиболее пострадавших от стихии семей. Средства будут направлены на оказание помощи 2750 жителям Чон-Алайского района — одного из самых пострадавших в результате землетрясения в Ошской области, сообщили в Евросоюзе.
Указанные средства будут переведены Европейским Союзом Национальному Обществу Красного Полумесяца Кыргызской Республики (НОКП КР) для доставки и распределения гуманитарной помощи, включая такие предметы первой необходимости, как одеяла, кухонные наборы и средства личной гигиены. Кроме того, пострадавшие семьи получат материальную помощь для решения самых насущных проблем и потребностей.
Напомним, 3 мая на севере Таджикистана недалеко от границы с Кыргызстаном произошло мощное землетрясение силой 5,9 балла. Второй толчок силой 5,8 балла последовал в той же местности 5 мая. Сообщений о жертвах не поступило, но землетрясения вызвали разрушения и повреждения зданий во многих селах в приграничных районах Ошской и Баткенской областей. Более 500 домов были разрушены в наиболее пострадавших селах Чон-Алайского района Карамык, Жекенди, Кара-Тейит, Чулук и Шибе, около 200 домов были серьезно повреждены, в результате чего более 5000 жителей этих сел нуждаются в помощи.

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