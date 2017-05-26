26 мая 2017, 10:16 Комментарии

Сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области задержан подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуй.

По данным ведомства, подозреваемый Ф.В. 2001 года рождения, проживающий в Аламединском районе, задержан, ему предъявлено обвинение.

"Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в колонии для несовершеннолетних. Расследование продолжается",- прокомментировали в ведомстве.

Напомним, в Аламединском районе Чуйской области возле ГЭС-2 нашли тело 15-летнего подростка, с множественными ножевыми ранениями. Убийство произошло ночью 21 мая примерно в 23:00.