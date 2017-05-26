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Задержан подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/zaderz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428230-ru.html

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Задержан подозреваемый в убийстве подростка на ГЭС-2

26 мая 2017, 10:16       Комментарии

Сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области задержан подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуй.
По данным ведомства, подозреваемый Ф.В. 2001 года рождения, проживающий в Аламединском районе, задержан, ему предъявлено обвинение.
"Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в колонии для несовершеннолетних. Расследование продолжается",- прокомментировали в ведомстве.
Напомним, в Аламединском районе Чуйской области возле ГЭС-2 нашли тело 15-летнего подростка, с множественными ножевыми ранениями. Убийство произошло ночью 21 мая примерно в 23:00.

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