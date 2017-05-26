Дело Текебаева: вердикт суда неизбежен

26 мая 2017, 9:57 Комментарии

В скором времени начнется судебный процесс по уголовному делу в отношении Омурбека Текебаева и Дуйшена Чотонова, которых обвиняют в коррупции. Несмотря на попытки как-то затянуть с началом рассмотрения скандального дела, суд назначил его на 5 июня.

Юристы Текебаева приложили все силы, чтобы как-то оттянуть время вынесения судебного приговора. Даже были попытки умышленного затягивания с ознакомлением уголовного дела. При этом они во всеуслышание заявляли, что им просто не дали времени. И в этом они находили какие-то коварные замыслы следствия. Хотя такие утверждения вызывали недоумение у тех, кто следит за ходом расследования дела Текебаева и Чотонова. Если исходить из заявлений защитников Текебаева, которые регулярно распространяли в СМИ и соцсетях, складывалось впечатление, что они весь процесс следствия рассматривали под микроскопом. А вот когда дело завершилось и было предъявлено обвинение, юристы обвиняемого в коррупции вдруг запаниковали. Сложилось ощущение, что Текебаев и его адвокаты чувствуют слабость своей защиты и уже начали искать пути с целью оттягивания начала процесса.

Со стороны все это покажется просто нормальной практикой защиты, когда аргументом может стать какое-то нарушение процессуальных норм, что может трактоваться в пользу обвиняемого. Но для тех, кто достаточно хорошо знает Текебаева, раскрывается другая сторона, более изощренная тактика ухода от ответственности за совершенное тяжкое преступление. И было бы непростительным для Омурбека Чиркешовича, который активно участвовал в разработке законов страны, не использовать определенные лазейки.

Сейчас атамекеновцы со своим лидером прилагают все усилия оттянуть вынесение судебного вердикта до официального начала предвыборной кампании и регистрации кандидатов в президенты страны. По ст. 21 конституционного Закона "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" гласит, что "зарегистрированный кандидат не может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан, арестован… до дня официального объявления результатов выборов. Возбуждение уголовного дела не является основанием для запрета кандидату реализовать его право быть избранным".

"Они не успеют осудить Текебаева. Придется зарегистрировать его кандидатуру", - заявил близкий соратник лидера "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов. Кстати, тоже фигурант уголовного дела по коррупции. Уголовное дело по статьям "Служебный подлог" и "Коррупция" было заведено против депутата партии "Ата Мекен" Шыкмаматова 17 февраля 2017 года.

По уголовному делу, Шыкмаматов был в составе тендерной комиссии, которая следила за покупкой служебных автомобилей Счетной палатой в 2011 году, и подстроил победу компании "Барат Люкс". Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены, продав его за 14 500 долларов США, хотя согласно экспертизе автомобиль стоит около 10 тысяч долларов.

Естественно, и Шыкмаматов, впрочем, так же, как и другая соратница Текебаева Аида Салянова, проходящая тоже по уголовному делу, опровергают все обвинения и пытаются перевести все в политическую плоскость.

Стоит напомнить, уголовное дело по статье 304 "Злоупотребление должностным положением" УК КР в отношении Аиды Саляновой было возбуждено Генеральной прокуратурой КР в декабре 2016 года. Ей вменяют в вину незаконное продление адвокатской лицензии близкому другу и соратнику Максима Бакиева Алексею Елисееву. После последней шумихи в СМИ вокруг Максима Бакиева, которая связана с решением Высокого суда Англии возникают некоторые вопросы к Саляновой.

Как известно из публикаций СМИ, Высокий суд Англии принял решение относительно выплаты ущерба сыну свергнутого в апреле 2010 года президента Курманбека Бакиева за предъявление необоснованных обвинений в хищении $26 миллионов. После таких сообщений возникают вопросы: чем же занималась Генеральная прокуратура в предыдущие годы, в том числе и во времена генпрокурора Саляновой? Почему все попытки экстрадиции Максима Бакиева провалились? В любом случае эти вопросы будут заданы обществом, но это уже другая история.

У этой троицы депутатов фракции "Ата Мекен" одна единственная линия защиты – политическая. Вероятно, у них нет других веских аргументов.

Ранее защита Текебаева пыталась переложить часть ответственности с взяткополучателя на взяткодателя. Причем они тогда не учли, что инвестор, российский бизнесмен Леонид Маевский, самоинициативно миллион долларов Текебаеву не предлагал, налицо было вымогательство. Маевский даже предлагал Текебаеву пройти через детектор лжи, готов был оплатить проведение допроса через полиграф на нейтральной территории. Но лидер "Ата Мекена" не согласился.

Требование "Ата Мекена" о привлечении Маевского к уголовной ответственности за дачу взятки также вызвало неоднозначные вопросы. Выходило, что атамекеновцы признали вину своего лидера, так как все показания Маевского были против Текебаева. Он и другой свидетель Алексей Модин продолжают настаивать, что Текебаев получил миллион долларов США, пообещав контроль над сотовой компанией "Мегаком".

Стоит упомянуть и другие аргументы защиты Текебаева. Это псевдосенсационное заявление юристов лидера "Ата Мекена" о "Гремучей змее", которое уже вызывает смех в обществе из-за своей абсурдности. Все походило на сюжет какого-то третьесортного детектива.

Одним словом, защита Текебаева испробовала все методы, пытаясь как-то увести в сторону внимание общественности от реальных обвинений. И все оказалось безуспешным, так как каждый раз возникал вопрос: а был ли мальчик? Теперь защита Текебаева столкнулась с неизбежностью начала судебного процесса и его логического конца – вынесения вердикта. Судя по телодвижениям атамекеновцев, они не уверены в своих аргументах против обвинений. Они сейчас уповают на какие-то попытки оттягивания судебного процесса и на предстоящие президентские выборы. Посмотрим…