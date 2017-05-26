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СМИ: Исполнитель теракта в Манчестере планировал атаку по меньшей мере год

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360506_sm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428228-ru.html

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"Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы по футболу и путевку в ЛЧ

26 мая 2017, 9:59       Комментарии

Салман Абеди, совершивший теракт на стадионе в Манчестере, планировал атаку по меньшей мере в течение года. Об этом пишет RT со ссылкой на The Independent и данные газеты The Times.
Отмечается, что 12 месяцев назад Абеди открыл банковский счёт, который впоследствии использовал, чтобы купить гвозди и винты, которые использовались как шрапнель при атаке на стадионе.
По данным источников газеты, за материалами он выезжал по меньшей мере дважды.
При этом Абеди мог сделать вторую бомбу, после того, как в ходе спецоперации в его доме обнаружили тайник химических взрывчатых веществ.
Ранее сообщалось, что Абеди за несколько часов до теракта попросил прощения у своей матери.

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