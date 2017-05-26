СМИ: Исполнитель теракта в Манчестере планировал атаку по меньшей мере год

26 мая 2017, 9:59 Комментарии

Салман Абеди, совершивший теракт на стадионе в Манчестере, планировал атаку по меньшей мере в течение года. Об этом пишет RT со ссылкой на The Independent и данные газеты The Times.

Отмечается, что 12 месяцев назад Абеди открыл банковский счёт, который впоследствии использовал, чтобы купить гвозди и винты, которые использовались как шрапнель при атаке на стадионе.

По данным источников газеты, за материалами он выезжал по меньшей мере дважды.

При этом Абеди мог сделать вторую бомбу, после того, как в ходе спецоперации в его доме обнаружили тайник химических взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что Абеди за несколько часов до теракта попросил прощения у своей матери.