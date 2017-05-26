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В Бишкеке презентовали книгу депутата Азербайджана Дж.Фейзиева "Союз тюркских государств" на кыргызском языке

 

Фотографии: kabar.kg

                  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428227-ru.html

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26 мая 2017, 9:53       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Накануне в Кыргызско-Турецком университете (КТУ) "Манас" состоялась презентация книги депутата Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, профессора Джафаншира Фейзиева "Союз тюркских государств: Евразийская модель глобальной интеграции" на кыргызском языке.
На открытии презентации приняли участие ректор университета "Манас" Себахаттина Балжы, заместитель директора Второго политического департамента министерства иностранных дел КР Рахман Аданов, Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в КР КР Гидаят Худуш оглы Оруджев, депутат Милли Меджлиса Азербайджана, руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по сотрудничеству с КР Муса Иса оглы, Чрезвычайный и Полномочный посол КР, профессор Нурлан Айтмурзаев, депутат Жогорку Кенеша КР Талайбек Масабиров, сам автор книги Д.Фейзиев, а также преподаватели и студенты КТУ "Манас".
Д.Фейзиев в своей книге, основываясь на политических принципах лидеров независимых тюркских государств, сделал попытку обозначить общетюркские стратегические задачи и предпосылки создания Союза тюркских государств.
"Идея Тюркского союза неновая и десятилетиями над этим работали ученые, тюркологи и история припадает много примеров и событий, которые нужно изучить. Исходя из общего прошлого, нужно планировать будущее народов тюркских стран", - поделился автор.
Также он отметил, что создание данного союза может влиять не только на судьбы народов этих стран, но и на судьбу всей Евразии, поскольку тюркоязычные страны насчитывают более 300 млн человек – это приблизительно вторая большая величина в Евразии. "И он вполне мог бы быть конкурентоспособный с Европейским союзом и такими великими державами, как Китай и Россия. Мы рассматриваем Союз тюркских государств как необходимость для передачи всемирного тюркского наследия будущему поколению", - сказал Д.Фейзиев.
Кроме этого автор добавил, что впервые книга была издана в Азербайджане в 2014 году, вызвала большой интерес в стране и соседних тюркоязычных государствах, после чего была переведена на турецкий, казахский, венгерский и кыргызский языки.
В свою очередь посол Гидаят Худуш оглы Оруджев рассказал, что это очень важное мероприятие не только в жизни Азербайджана, но и всего тюркского мира. В книге не только история, но и современные отношения тюркских народов. "Один из главных вопросов - это сотрудничество и единство тюркского народа. Единство этих народов не мешает никому в мире", - поделился он.
Р.Аданов рассказал, что автор систематизировал национальную общечеловеческую значимость тюркизма для тюркских и мировых народов, опираясь на творчество великих мыслителей, как Махмуд Кашгари.
Талайбек Масабиров в свою очередь подчеркнул, что очень внимательно прочитает книгу и добавил, что сегодня парламенты двух стран активно развивают дружеские отношения. "Мы активно сотрудничаем с Республикой Азербайджан во всех сферах, и в будущем наши братские народы будут расти и процветать путем наших общих усилий. Хочу отметить, что мы заинтересованы в тесном сотрудничестве парламентов двух стран", - сказал он.

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