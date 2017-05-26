В ГНС прошел день открытых дверей

26 мая 2017, 9:56 Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. В Государственной налоговой службе прошла ежегодно проводимая акция "День открытых дверей", в которой приняли участие студенты и преподаватели экономических специальностей ряда вузов. Встреча прошла в конференц-зале ГНС, сообщили в пресс-службе ведомства.

Преподаватели и студенты Кыргызско-Российского славянского университета, Кыргызского национального университета им. Ж.Баласагына, Бишкекской финансово-экономической академии, Кыргызской государственной юридической академии, Университета Ала-Тоо, а также Бишкекского финансово-экономического техникума и колледжа при Бишкекском гуманитарном университете пополнили знания по налоговому администрированию, узнали о правах и обязанностях по налогообложению, правилах и порядке приема на государственную налоговую службу.

Статс-секретарь ГНС Карагул уулу Жакып рассказал о деятельности государственного органа, современных методах работы ГНС по налоговому администрированию с использованием компьютерных информационных технологий, стоящих задачах и перспективных планах развития ведомства. Он подчеркнул актуальность и важность для будущих налоговиков изучать современные методы организации работы с налогоплательщиками в целях повышения уровня налоговой грамотности населения.

Руководители структурных подразделений ГНС подробно проинформировали студентов об условиях налогообложения в рамках Евразийского экономического союза, современных услугах, оказываемых населению налоговой службой (Call-центр, сервисные центры, работающие по принципу "Единого окна", официальный сайт ГНС, электронная отчетность, ККМ-онлайн и др.)

Студенты также узнали о проводимых мероприятиях по борьбе с коррупцией в системе налоговой службы, о порядке и правилах приема на работу специалистов, а также получили ответы на другие вопросы. Встреча завершилась показом фильма, посвященного ГНС. Студентам также раздали брошюры о налогах и услуге по принципу "единого окна".

Отметим, что акция "День открытых дверей" проходит во всех территориальных налоговых органах.

Акция "День открытых дверей" организована во исполнение постановления Правительства КР "Об утверждении концепции повышения правовой культуры населения КР на 2016-2020 годы", а также Плана мероприятий ГНС по выполнению Государственной стратегии антикоррупционной политики КР на текущий год.