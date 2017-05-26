В Чуйской области "Последний звонок" прошел без ЧП – ГУВД области

26 мая 2017, 10:03 Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. В Чуйской области во время проведения мероприятия "Последний звонок" не было зарегистрировано никаких нарушений.

По информации ГУВД Чуйской области, 25 мая 2017 года не было зарегистрировано никаких нарушений во время проведения праздничного мероприятия "Последний звонок".

Для обеспечения общественного порядка и безопасности во всех школах, расположенных на территории Чуйской области, были задействованы все сотрудники милиции, которые работали в усиленном режиме.