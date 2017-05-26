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Министр ЕЭК Т.Валовая: "Площадка ООН уникальна для диалога между интеграционными объединениями"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ministr-e...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428224-ru.html

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26 мая 2017, 10:10       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. Углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приближает "пятерку" евразийских государств к реализации целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ООН). Такое заявление член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая сделала на ежегодном Форуме по финансированию развития Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС). Мероприятие проходит в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН с 22 по 25 мая. Министр ЕЭК Татьяна Валовая принимает участие в министерском сегменте мероприятия.
"Проблематика устойчивого развития прочно закрепилась в повестке ООН и на уровне национальных государств, – отметила Татьяна Валовая по итогам министерского сегмента форума. – Региональные интеграционные объединения вносят дополнительный вклад в достижение государствами целей устойчивого развития. Это мы видим и на примере Евразийского экономического союза".
На форуме обсуждаются вопросы реализации целей устойчивого развития ООН и финансирования такой деятельности.
В рамках мероприятия Татьяна Валовая провела рабочую встречу с президентом Совета по торговле и развитию ЮНКТАД Кристофером Оньянгой Аппаром, на которой обсуждалась возможность проведения на площадке этой организации конференции по вопросам сотрудничества интеграционных объединений с участием представителей ключевых из них.
"Региональные объединения становятся все более значимыми элементами глобальной экономической архитектуры, и все очевиднее становится необходимость диалога между ними, – подчеркнула Татьяна Валовая. – По нашему мнению, ЮНКТАД является уникальной площадкой для запуска дискуссии в таком принципиально новом формате".
По итогам встречи стороны договорились о продолжении взаимодействия по развитию этой инициативы и организации конференции.
Пресс-служба ЕЭК

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