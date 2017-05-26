Селевой поток смыл три автомобиля на трассе Ош-Баткен-Исфана, погибших нет

26 мая 2017, 10:13 Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. На автотрассе Ош – Баткен – Исфана селевой поток смыл три автомобиля, погибших нет, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

По ее данным, инцидент произошел 25 мая вечером на 282 км автодороги. Машины пришли в негодность. "Жертв и погибших нет", - сообщили в МЧС. О пострадавших не уточняется.

Также около 17:00 в результате проливных дождей подтоплены три жилых дома, а селевой поток смыл одну автомашину и строительные материалы, которые находились во дворе строительного магазина.

По Баткенской области из-за ливней подтоплены еще несколько домов.