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Селевой поток смыл три автомобиля на трассе Ош-Баткен-Исфана, погибших нет

Источник:
http://kabar.kg/news/selevoi-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428223-ru.html

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26 мая 2017, 10:13       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. На автотрассе Ош – Баткен – Исфана селевой поток смыл три автомобиля, погибших нет, сообщили в пресс-службе МЧС республики.
По ее данным, инцидент произошел 25 мая вечером на 282 км автодороги. Машины пришли в негодность. "Жертв и погибших нет", - сообщили в МЧС. О пострадавших не уточняется.
Также около 17:00 в результате проливных дождей подтоплены три жилых дома, а селевой поток смыл одну автомашину и строительные материалы, которые находились во дворе строительного магазина.
По Баткенской области из-за ливней подтоплены еще несколько домов.

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