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Министр ЕЭК: "Основными действующими лицами в цифровой экономике становятся потребители и инновационные стартапы"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ministr-e...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428222-ru.html

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26 мая 2017, 10:15       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. О возможных векторах развития цифровой экономики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) рассказала член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Карине Минасян на пленарной сессии "Цифровая экономика – переход к новому технологическому укладу" в рамках Всероссийской конференции "Цифровая индустрия промышленной России – 2017" в Иннополисе (Россия).
По словам Карине Минасян, переход к новому технологическому укладу, развитие цифровой экономики, как и формирование экономики данных, возможны, только если во главе угла будут стоять запросы потребителя и новое качество сервисов. Не менее важно обеспечить стимулы для развития инновационных команд, предлагающих рынку новые продукты и форматы взаимодействия в цифровой среде. Участники дискуссии сошлись во мнении, что цифровая экономика – это в первую очередь новые экономические модели и способы коммуникации производителя и потребителя.
Вызовы цифровой экономики ставят перед странами Союза типовые задачи. "У каждого государства накоплены свои компетенции и ими необходимо правильно распорядиться. Если усилия объединить, то эффект трансформации в каждой стране будет очевидно большим", – считает министр ЕЭК. При условии запуска и реализации совместных и национальных прорывных проектных и нормативно-правовых инициатив в ЕАЭС доля цифровой экономики в ВВП стран Союза может составить не менее 30%.
Справка
В конференции "Цифровая индустрия промышленной России – 2017" (ЦИПР-2017) приняли участие более 5000 делегатов, среди которых – представители администрации Президента и Правительства РФ, федеральных министерств и ведомств, ЕЭК, научного и бизнес-сообщества, разработчики IT-решений. Пленарная сессия "Цифровая экономика – переход к новому технологическому укладу" объединила для диалога представителей промышленности, профессионалов отрасли информационных технологий, телекома, оборонного комплекса, венчурных инвесторов и государства по вопросам развития цифровой экономики, несырьевого экспорта и обеспечения кибербезопасности. Местом проведения ЦИПР-2017 выбран Иннополис (Республика Татарстан, Россия) – первый город, построенный в России в 21 веке, главная задача которого – создание уникальной экосистемы, способствующей развитию индустрии IT и высоких технологий.
Пресс-служба ЕЭК

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