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В двух тендерах ГКНБ на строительство домов в Бишкеке участвовала только одна компания, ставшая победителем

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428220-ru.html

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26 мая 2017, 9:55       Комментарии

Стал известен победитель тендера на строительство еще одного дома для сотрудников Государственного комитета национальной безопасности в Бишкеке. Как сообщается на официальном сайте государственных закупок, торги выиграла единственная подавшая конкурсные заявки компания - общество с ограниченной ответственностью "СМУ-3", предложившая сумму в 46 млн 553 тыс. 594 сомов (заявленная ГКНБ - 47 млн 362 тыс. 933 сома).
Ведомство объявляло тендер строительство одноподъездного 27-квартирного жилого дома 105 серии, "под ключ", с благоустройством придомовой территории и подключением к инженерным сетям.
Ранее эта же компания выиграла торги на строительство двухподъездного 54-квартирного жилого дома 105 серии, предложив сумму в 90 млн 284 тыс. 518 сомов (заявленная ГКНБ - 91 млн 749 тыс. 760 сомов).
Согласно данным Министерства юстиции, ОсОО "СМУ-3" прошло перерегистрацию в 2005 году. Его руководителем является Мендеев Айдар Сагынбекович, учредители: ОАО ДСК "Азат" и Мендеев Айдар Сагынбекович.

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