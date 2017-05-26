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Грузовик насмерть сбил пешехода в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428219-ru.html

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Прогноз погоды: в Бишкеке дожди и грозы

26 мая 2017, 9:38       Комментарии

БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. Водовоз насмерть сбил мужчину в Бишкеке, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе столичного Управления патрульной милиции.
Автонаезд произошел 25 мая примерно в 19.15 в новостройке "Ала-Тоо".
50-летний мужчина переходил дорогу на перекрестке, и в это время его сбил водовоз ГАЗ-53. Пешеход скончался на месте.
36-летний водитель остался на месте происшествия и дождался прибытия патрульных. Экспертиза показала, что он был в трезвом состоянии.
Материалы дела передали следствию. Машина водворена на штрафстоянку.
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