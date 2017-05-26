Грузовик насмерть сбил пешехода в Бишкеке

26 мая 2017, 9:38 Комментарии

БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. Водовоз насмерть сбил мужчину в Бишкеке, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе столичного Управления патрульной милиции.

Автонаезд произошел 25 мая примерно в 19.15 в новостройке "Ала-Тоо".

50-летний мужчина переходил дорогу на перекрестке, и в это время его сбил водовоз ГАЗ-53. Пешеход скончался на месте.

36-летний водитель остался на месте происшествия и дождался прибытия патрульных. Экспертиза показала, что он был в трезвом состоянии.

Материалы дела передали следствию. Машина водворена на штрафстоянку.

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