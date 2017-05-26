Он заберет меня, как только я захочу поехать в его дом: первая встреча отца и 16-летней дочери в приюте

26 мая 2017, 9:33 Комментарии

Каждый ребенок в приюте Центра защиты детей имеет свою уникальную, порой очень трудную и сложную историю. История Салимы – тот случай, когда разводятся родители, а страдает больше всех ребенок.

Милиция нашла ее в заброшенном пустом доме Салиме 16 лет. До прихода в приют она проживала с мамой и отчимом. В один из холодных январских вечеров сотрудники милиции нашли ее в заброшенном пустом доме. Оказалось, что девочка бродяжничала. Салиму привезли в центр, ведь она наотрез отказывалась ехать домой.

В ходе беседы с соцработником выяснилось, что у девочки не складывались отношения с мамой. Одна из причин – мать не доверяла дочке и постоянно изводила ее подозрениями и обвинениями. Матери казалось, что дочь и отчим состоят в связи. На фоне этого в доме происходили конфликты, и Салиме казалось, что лучший выход – уйти из дома. Она была в глубокой депрессии.

Поиски отца Так, согласно решению комиссии по делам детей, Салима была определена в приют. Психолог начал работу по эмоциональной реабилитации девочки. Сейчас Салима вышла из депрессивного состояния, также улучшилось ее настроение. У нее появились планы на жизнь, цели и мечты. Все это время велась работа психолога и с матерью девочки, но пока отношения матери и дочки остаются натянутыми.

Социальные работники начали поиск биологического отца девочки и спустя 3 месяца отец Салимы нашелся. Оказалось, что отец и мать развелись после рождения дочери. Мать прятала девочку и не общалась с этим мужчиной. По сути, Салима никогда и не видела родного отца. Когда мужчине сообщили о ситуации девочки, он сразу же выразил желание приехать в приют.

24 мая состоялась долгожданная встреча отца и дочери.

Что может значить встреча с отцом после 16-летнего молчания? Встретившись, они долго разговаривали. После отъезда папы Салима вышла из комнаты и улыбнулась, сказав: "Он будет ждать и заберет меня, как только я захочу поехать в его дом".

Надежда на решение проблем ОО "Центр защиты детей" оказывает помощь детям в трудной жизненной ситуации, в числе которых беспризорные, пострадавшие от насилия, а также работающие. В ЦЗД функционирует приют для 25 детей, включая жертв сексуального и физического насилия. Дети могут находиться в центре до 6 месяцев.

Как отмечают сотрудники "Центра защиты детей", на сегодняшний день государство покрывает 65% затрат интернатов и детских домов, однако они выражают надежду, что найдутся пути устранения проблем, из-за которых граждане вынуждены сдавать своих детей в интернатные учреждения.

Как было отмечено, необходимо предоставлять государственные услуги для семей через меры социальной поддержки, такие как дневные центры пребывания, реабилитационные центры на местах, где дети могли бы получать психо-социальную и правовую поддержку.