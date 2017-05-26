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Трем лондонцам предъявлены обвинения в терроризме

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360499_tr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428216-ru.html

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Атамбаев: Для эффективной борьбы с терроризмом необходимо перекрыть им источники финансирования

26 мая 2017, 9:21       Комментарии

Трем жителям Лондона, арестованным 17 мая, предъявлены обвинения в терроризме и подготовке нападений на территории Великобритании, сообщает Би-би-си.
В пятницу они должны предстать перед судом, который решит, останутся ли обвиняемые под стражей на время расследования.
Речь идет о 24-летнем Умаре Ахмеде Хаке, 27-летнем Мухаммаде Абиде (оба жили в районе Ньюхэм на востоке британской столицы) и 18-летнем Абутахере Мамуне из южного Лондона.
Четвертому арестованному, 25-летнему Надиму Ильясу Пателю предъявлены обвинения в попытке незаконно приобрести огнестрельное оружие.
Хака обвиняют в непосредственном планировании терактов, Абида - в сокрытии информации о подготовке террористических нападений, а Мамуна - в помощи при подготовке терактов.
Аресты всех троих обвиняемых были произведены еще до того, как 22 мая в концертном зале "Манчестер-арена" смертник привел в действие взрывное устройство, в результате чего погибли 22 и пострадали более 60 человек. Это самый кровавый теракт в Британии после взрывов в лондонском метро в июле 2005 года, унесших более 50 жизней.
Ответственность за взрыв в Манчестере взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".
На следующий день после теракта премьер-министр Тереза Мэй объявила о повышении уровня террористической угрозы в стране с нынешнего "серьёзного" до максимального "критического", что означает непосредственную угрозу теракта.
Она рассказала, что по оценке спецслужб, "вероятность нападения не просто остается высокой, но следующее нападение может быть неизбежным".

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