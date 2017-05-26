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В Бишкеке автомобили ездили по тротуару. "Хонда" сбила коляску с ребенком

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360498_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428215-ru.html

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26 мая 2017, 9:27       Комментарии

В социальной сети Facebook пользователь Айбек Баратов опубликовал видео, на котором запечатлено как автомобили, объезжая затор на дороге, ездят по тротуару.
По сообщению автора ролика, инцидент происходил в районе ТЭЦ Бишкека неподалеку от супермаркета. Девушка, гуляя с ребенком, решила заснять, что по тротуару проезжают несколько автомобилей, последняя машина и вовсе чуть не совершила наезд.
"Вчера с дочкой гуляла по пр. Чуй, напротив супермаркета Фрунзе за ТЭЦ, где по аллее начали ездить машины. Я снимала их на камеру, и одна девушка сбила мою коляску колесом и сбежала. Приехали гаишники, вызвали скорую. Потом звоню гаишникам, они сказали больше не звони и послали меня на три буквы, перед всей палатой, хотя номер взяли. Пожалуйста помогите ее найти и наказать ее и гаишников", - говорится в описании видео.

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