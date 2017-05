Цукерберг получил учёную степень в Гарварде через 12 лет после отчисления

26 мая 2017, 9:37 Комментарии

Основатель Facebook Марк Цукерберг получил почётную учёную степень в Гарвардском университете через 12 лет после своего отчисления. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт вуза.

Отмечается, что Цукерберг стал почётным доктором юридических наук.

Цукерберг опубликовал в Instagram фото из Гарварда, где он стоит в мантии выпускника со своими родителями и держит в руках диплом.

"Мама, я всегда говорил, что вернусь и заберу свой диплом", - написал он.

Mom, I always told you I'd come back and get my degree.

Публикация от Mark Zuckerberg (@zuck) Май 25 2017 в 9:41 PDT