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Цукерберг получил учёную степень в Гарварде через 12 лет после отчисления

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360500_cy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428214-ru.html

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26 мая 2017, 9:37       Комментарии

Основатель Facebook Марк Цукерберг получил почётную учёную степень в Гарвардском университете через 12 лет после своего отчисления. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт вуза.
Отмечается, что Цукерберг стал почётным доктором юридических наук.
Цукерберг опубликовал в Instagram фото из Гарварда, где он стоит в мантии выпускника со своими родителями и держит в руках диплом.
"Мама, я всегда говорил, что вернусь и заберу свой диплом", - написал он.
Mom, I always told you I'd come back and get my degree.
Публикация от Mark Zuckerberg (@zuck) Май 25 2017 в 9:41 PDT

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