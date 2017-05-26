Жээнбеков примет участие в заседаниях Совета глав правительств стран СНГ

26 мая 2017, 9:39 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 25 мая вылетел в г. Казань (Россия) для участия в очередных заседаниях Совета глав правительств стран СНГ и Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Сегодня, 26 мая, состоятся заседания, а форум Совета Евразийского межправительственного совета пройдет под председательством Кыргызской Республики.

На встречах будут рассмотрены вопросы сотрудничества государств-членов СНГ и Евразийского экономического союза.