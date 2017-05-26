С.Жээнбеков прибыл в г.Казань для участия в заседаниях Совета Глав Правительств СНГ и Евразийского межправсовета

26 мая 2017, 9:17 Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 25 мая 2017 года прибыл в город Казань Республики Татарстан Российской Федерации для участия в очередном заседании Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств и заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет под председательством Кыргызской Республики. Об этом сообщили в аппарате правительства.

В международном аэропорту города Казань Главу Правительства Сооронбая Жээнбекова встретил заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан Юрий Камалтынов.

В составе делегации Кыргызской Республики – вице-премьер-министр Олег Панкратов, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Российской Федерации Болот Отунбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Республике Беларусь, Постоянный полномочный представитель КР при Уставных органах СНГ Кубанычбек Омуралиев, председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев, заместитель Руководителя Аппарата Правительства, представитель КР в Евразийском экономическом союзе Санжар Уметалиев, советник Премьер-министра Нурсулу Ахметова, заведующий отделом международного сотрудничества Аппарата Правительства Айбек Айдарбеков, заведующий отделом экономики и инвестиций Аппарата Правительства Николай Чуйков, первый заместитель министра иностранных дел Динара Кемелова, заместитель министра экономики Алмаз Сазбаков и полномочный представитель КР в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ Зина Асанкожоева.