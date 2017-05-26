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Глава Минздрава КР встретился с менеджером глобальной практики Всемирного банка по здравоохранению

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-min...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428211-ru.html

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26 мая 2017, 9:37       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев встретился с менеджером глобальной практики Всемирного банка по здравоохранению, питанию и населению Э.Барышем. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.
Отмечается, что встреча состоялась на полях 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
В ходе переговоров стороны обсудили возможности разработки новой программы сотрудничества Кыргызстана со Всемирным банком в области здравоохранения, включающей в том числе, инвестиционный компонент.
Как отметил Э.Барыш, проведение ремонтных работ имеющихся устаревших медицинских учреждений будет напрасной тратой финансовых средств, т.к. они не соответствуют ряду требований, таких как количество проживающего на территории населения, географические и топографические особенности обслуживаемых учреждением территорий, преобладающие в этом регионе болезни и т.д.
Данный подход Всемирного банка всецело разделяется Министерством здравоохранения КР. При этом Т.Батыралиев подчеркнул, что для решения этой задачи необходимо привлечение инвестиций и Всемирный банк может сыграть в этом основную роль.
Э.Барыш заверил, что Всемирный банк на основании соответствующего официального запроса Правительства Кыргызстана готов изучить потребности страны в медицинской инфраструктуре с перспективой возведения современных, отвечающих всем потребностям местного населения, медицинских объектов на территории всей страны.

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