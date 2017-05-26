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Милиция задержала 16-летнего парня по подозрению в убийстве 15-летнего подростка на ГЭС-2

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/militciia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428210-ru.html

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26 мая 2017, 9:40       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. В результате проводимых работ в рамках уголовного дела сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области совместно с уголовным розыском ОВД Аламединского района было установлено лицо, совершившее убийство 15-летнего подростка на ГЭС-2. Об этом сообщает пресс-служба областной милиции.
Отмечается, что задержан подозреваемый Ф.В. 2001 г.р., проживающий в Аламединском районе. Ему предъявлено обвинение по ст. 97 ч.2 УК КР.
Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в колонии для несовершеннолетних. Расследование продолжается.
21 мая 2017 года примерно в 22:40 часов в дежурную часть ОВД Аламединского района поступило сообщение о том, что на одной из улиц села Аламедин обнаружили парня на вид 17-20 лет в тяжелом состоянии в окровавленной одежде. По вызову выехала следственно-оперативная группа ОВД Аламединского района. По приезду на место происшествия на улице были обнаружены следы крови, в ходе опроса местных жителей было установлено, что 21 мая примерно в 22:30 часов ими был обнаружен окровавленный парень, которого очевидцы повезли в больницу.
Оперативниками установили личность подростка, им оказался 15-летний местный житель П.Ю., который от полученных ножевых ранений скончался по пути в территориальную больницу. Для раскрытия тяжкого преступления проведены комплекс оперативно-следственных действий, направленных на установление подозреваемых. В оперативно-розыскных мероприятиях были также задействованы кинологи.
Следственным отделом Аламединского РОВД возбуждено уголовное дело по статье 97 ч.2 (Убийство) УК КР. Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы для определения причины смерти, характера и механизма образования телесных повреждений.
По полученным данным несовершеннолетнему парню нанесены множественные ножевые ранения.

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