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Каждый день в Википедии появляются десятки статей на кыргызском языке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428209-ru.html

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26 мая 2017, 9:14       Комментарии

БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. За пять месяцев количество статей в кыргызскоязычной Википедии увеличилось на 9 тысяч, сообщается на главной странице интернет-энциклопедии.
Так, на 21 декабря прошлого года их насчитывалось 60 034.
На 25 мая зарегистрирован 69 091 материал на языке Манаса и Айтматова.
С 2010 года версия динамично пополнялась. Вначале насчитывалось менее 2 тысяч статей, а к концу 2012 года их количество достигло 21 тысячи. К началу 2015-го - уже около 27 тысяч, а к концу - 53 тысячи.

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