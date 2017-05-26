Каждый день в Википедии появляются десятки статей на кыргызском языке

26 мая 2017, 9:14 Комментарии

БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. За пять месяцев количество статей в кыргызскоязычной Википедии увеличилось на 9 тысяч, сообщается на главной странице интернет-энциклопедии.

Так, на 21 декабря прошлого года их насчитывалось 60 034.

На 25 мая зарегистрирован 69 091 материал на языке Манаса и Айтматова.

С 2010 года версия динамично пополнялась. Вначале насчитывалось менее 2 тысяч статей, а к концу 2012 года их количество достигло 21 тысячи. К началу 2015-го - уже около 27 тысяч, а к концу - 53 тысячи.