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Масштабная экологическая акция пройдет на Иссык-Куле

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/massht...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428207-ru.html

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26 мая 2017, 9:03       Комментарии

Более 1000 человек примут участие в самой масштабной экологической акции "Таза Иссык-Куль". Одновременно на двух берегах сотни активистов очистят города и села области, а также прибрежную зону от твердых бытовых отходов, сообщили K-News организаторы мероприятия.
Старт акции состоится в субботу 27 мая в 07:00 возле Площади Победы (пересечение улиц Фрунзе и Ибраимова).
"В пути волонтеров ознакомят с расписанием и техникой безопасности. На месте открытие акции пройдет на ипподроме в Бактылуу-Долоноту на северном берегу и в селе Боконбаево на южном берегу. За два дня акции будут очищены следующие населенные пункты: Чолпон-Ата, села Бактылуу-Долоноту, Бостери, Корумду, Григорьевка, Семеновка, Ананьево, город Каракол, Боконбаево, пгт. Каджы-Сай, Оттук, Кызыл-Туу, Чон Сары-Ой, Топор, Барскоон, Бархан, Сару. Ожидается, что местные жители тоже примут активное участие", – говорится в сообщении.
Напомним, 5 мая в рамках проекта "Таза Иссык-Куль" собрали 5 тонн твердых бытовых отходов. Мусор рассортировали по категориям — на пластик, стекло и бумагу, далее его отправили в пункт приема ТБО в Чолпон-Ате.
Следующая акция долгосрочного проекта ОФ "Эко Деми" пройдет в городе Бишкек.

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