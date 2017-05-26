Читатель K-News: Автомобиль припарковали на пешеходном переходе по улице Айни

26 мая 2017, 9:11 Комментарии

Факт нарушения ПДД зафиксировал накануне, 25 мая, читатель K-News.

"25 мая 2017 года на пересечении улицы Айни и проспекта Мира в 19:02 мною было зафиксировано нарушения ПДД со стороны автомашины BMW7 серии чёрного цвета, гос. номер автомашины B 0317 AB. Данная машина стояла прямо на пешеходном переходе в западном направлении по улице Айни, тем самым перегородив пешеходный проход для людей. Я позвонила по номеру 102 и заявила о данном нарушении ПДД", — отмечает читатель K-News.

Известно, что милиция зарегистрировала данный вызов, и через 2-3 минуты на перекресток прибыли сотрудники Патрульной милиции.

"На все действия милиционера водитель, вернувшийся к своему автомобилю, никак не отреагировал. Он, как ни в чём не бывало, сел в свою машину и уехал в западном направлении по улице Айни", — отмечает очевидец.