Сооронбай Жээнбеков прибыл в Казань для участия в заседаниях Совета глав правительств СНГ

26 мая 2017, 9:19 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков накануне прибыл в город Казань (Татарстан) для участия в очередном заседании Совета глав правительств стран СНГ и заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет под председательством Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба кабмина.

В международном аэропорту города Казань Сооронбая Жээнбекова встретил заместитель председателя Государственного совета Татарстана Юрий Камалтынов.

В составе делегации Кыргызской Республики – вице-премьер-министр Олег Панкратов, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Российской Федерации Болот Отунбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Республике Беларусь, Постоянный полномочный представитель КР при Уставных органах СНГ Кубанычбек Омуралиев, председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев и другие члены правительства.