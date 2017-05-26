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МЧС дало пояснение по зарубежным служебным командировкам

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360492_mc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428204-ru.html

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Из 90 зарубежных служебных командировок 81 осуществлена за счет приглашающей стороны – МЧС КР

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26 мая 2017, 9:08       Комментарии

В ряде СМИ вышла информация относительно зарубежных служебных командировок МЧС, также были приведены данные о количестве зарубежных командировках. В этой связи пресс-служба ведомства информирует следующее.
Министерство чрезвычайных ситуаций участвует в международных мероприятиях за рубежом на основании соответствующих приглашений от партнеров по международному сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера для участия в различных семинарах, тренингах, конференциях и обучающих курсах в данной области.
Большая часть зарубежных служебных командировок сотрудников ведомства осуществляются при финансовой поддержке международных организаций и приглашающих сторон (организаторов мероприятий).
Так, в 2016 году специалисты МЧС, в том числе и спасатели, приняли участие в 81 мероприятии за рубежом в целях повышения квалификации и профессиональных навыков, все расходы по участию в которых были произведены за счет приглашающих сторон. За счет бюджета министерства были осуществлены 9 служебных поездок для участия в саммитах на высшем уровне и заседаниях интеграционных объединений, как ОДКБ, СНГ и ШОС. Из них 6 командировок – участие руководства МЧС на основании соответствующего разрешения аппарата правительства, 3 – участие во встречах представителей межгосударственных советов и рабочих групп.
В итоге за прошлый год из 90 зарубежных служебных командировок 81 поездка была осуществлена за счет приглашающей стороны, подчеркнули в пресс-службе МЧС.

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