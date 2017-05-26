МЧС дало пояснение по зарубежным служебным командировкам

26 мая 2017, 9:08 Комментарии

В ряде СМИ вышла информация относительно зарубежных служебных командировок МЧС, также были приведены данные о количестве зарубежных командировках. В этой связи пресс-служба ведомства информирует следующее.

Министерство чрезвычайных ситуаций участвует в международных мероприятиях за рубежом на основании соответствующих приглашений от партнеров по международному сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера для участия в различных семинарах, тренингах, конференциях и обучающих курсах в данной области.

Большая часть зарубежных служебных командировок сотрудников ведомства осуществляются при финансовой поддержке международных организаций и приглашающих сторон (организаторов мероприятий).

Так, в 2016 году специалисты МЧС, в том числе и спасатели, приняли участие в 81 мероприятии за рубежом в целях повышения квалификации и профессиональных навыков, все расходы по участию в которых были произведены за счет приглашающих сторон. За счет бюджета министерства были осуществлены 9 служебных поездок для участия в саммитах на высшем уровне и заседаниях интеграционных объединений, как ОДКБ, СНГ и ШОС. Из них 6 командировок – участие руководства МЧС на основании соответствующего разрешения аппарата правительства, 3 – участие во встречах представителей межгосударственных советов и рабочих групп.

В итоге за прошлый год из 90 зарубежных служебных командировок 81 поездка была осуществлена за счет приглашающей стороны, подчеркнули в пресс-службе МЧС.