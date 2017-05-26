Доллар США: 67.9500 (+0.0125) 
Евро: 76.3860 (+0.3945) 
Золото: 40.42 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Читатель K-News: Автомобиль припарковали на пешеходном переходе по улице АйниЧитатель K-News: Автомобиль припарковали на пешеходном переходе по улице АйниМЧС дало пояснение по зарубежным служебным командировкамМЧС дало пояснение по зарубежным служебным командировкам

Братьям Азимовым предъявлено обвинение по делу о теракте в питерском метро

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360497_br...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428203-ru.html

Похожие новости

СМИ: Исполнитель теракта в Манчестере планировал атаку по меньшей мере год

Трем лондонцам предъявлены обвинения в терроризме

Задержаны 7 подозреваемых по делу о теракте в Манчестере

В посольстве Великобритании в КР открыта книга соболезнований жертвам теракта в Манчестере

Задержан шестой подозреваемый в теракте в Манчестере

26 мая 2017, 9:10       Комментарии

Российские следователи предъявили окончательные обвинения в терроризме и хранении оружия уроженцам Кыргызстана, братьям Аброру и Акраму Азимовым. Акрама следствие ранее называло организатором теракте в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля, в результате которого погибли 15 человек.
"Мои подзащитным предъявлено обвинение по статье 205 (терроризм) и статье 222 (хранение оружия и взрывчатки)", – рассказал адвокат братьев Дмитрий Динзе.
Азимовы были задержаны в Одинцовском районе Подмосковья и Москве. Акрам Азимов свою причастность к теракту отрицал. Мать братьев также заявляла, что ее сыновья непричастны к теракту, и говорит, что представители правоохранительных органов похитили Акрама из больницы.
Но следствие утверждает, что младший брат Аброр Азимов находился в контакте с предполагаемым смертником Акбаржоном Джалиловым и занимался сбором денег на организацию теракта. Старший брат Акрам Азимов, по утверждению следователей, "занимался фальсификацией документов членов международной террористической организации для их въезда в Российскую Федерацию", – говорится в постановлении об аресте.
Вскоре после задержания братья были лишены гражданства РФ, которое получили в 2013 году в Перми. МВД удалось доказать в суде, что сами братья и их родители подали ложные сведения о себе в заявлении на российское гражданство.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум