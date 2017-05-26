Братьям Азимовым предъявлено обвинение по делу о теракте в питерском метро

26 мая 2017, 9:10 Комментарии

Российские следователи предъявили окончательные обвинения в терроризме и хранении оружия уроженцам Кыргызстана, братьям Аброру и Акраму Азимовым. Акрама следствие ранее называло организатором теракте в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля, в результате которого погибли 15 человек.

"Мои подзащитным предъявлено обвинение по статье 205 (терроризм) и статье 222 (хранение оружия и взрывчатки)", – рассказал адвокат братьев Дмитрий Динзе.

Азимовы были задержаны в Одинцовском районе Подмосковья и Москве. Акрам Азимов свою причастность к теракту отрицал. Мать братьев также заявляла, что ее сыновья непричастны к теракту, и говорит, что представители правоохранительных органов похитили Акрама из больницы.

Но следствие утверждает, что младший брат Аброр Азимов находился в контакте с предполагаемым смертником Акбаржоном Джалиловым и занимался сбором денег на организацию теракта. Старший брат Акрам Азимов, по утверждению следователей, "занимался фальсификацией документов членов международной террористической организации для их въезда в Российскую Федерацию", – говорится в постановлении об аресте.

Вскоре после задержания братья были лишены гражданства РФ, которое получили в 2013 году в Перми. МВД удалось доказать в суде, что сами братья и их родители подали ложные сведения о себе в заявлении на российское гражданство.