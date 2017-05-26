В память умерших от СПИДа в столице пройдет акция

26 мая 2017, 9:12 Комментарии

Сегодня, 26 мая, с 18.30 до 20.30 в г. Бишкеке в парке Южные ворота Республиканский центр "СПИД" совместно с международными партнёрами USAID/PSI, AFEW проведут акцию, посвященную международному дню памяти умерших от СПИДа. Эта дата традиционно отмечается в третье воскресенье мая и является днем, когда еще раз чтят память миллионов известных и малоизвестных людей, погибших от ВИЧ-инфекции и СПИДа и демонстрируют поддержку ВИЧ-позитивным людям. К участию в мероприятии приглашены звезды отечественной эстрады, будут организованы конкурсы для молодежи.

Организаторы акции стремятся к осуществлению следующих целей: улучшить уровень информированности населения, особенно среди молодежи о ВИЧ/СПИДе; повысить уровень толерантности по отношению к людям, живущим с ВИЧ; расширить людям, живущим с ВИЧ доступ ко всей сфере услуг (профилактика, лечение, уход и профессиональная социальная поддержка, тестирование); формировать устойчивость сферы услуг для людей, живущих с ВИЧ; укреплять потенциал сообществ.

По словам директора Республиканского центра "СПИД" Улана Кадырбекова, на сегодняшний день в Кыргызстане зарегистрировано всего 7287 случаев ВИЧ-инфицирования, из них в списке умерших значится 1600. Больше всего пациентов погибло от сочетанной с туберкулезом инфекции. Отмечается рост полового пути передачи ВИЧ. В некоторых областях половой путь практически доходит до 80%, в связи с чем имеется настороженность, что заболеваемость ВИЧ может фактически вырваться в популяцию и может наблюдаться двукратное увеличение заболеваемости, если в срочном порядке не принять меры и, согласно стратегии ЮНЭЙДС, не довести выявляемость инфекции до 90% всех случаев и не подключить их к терапии. Согласно проведенным международным исследованиям, один выявленный пациент, принимающий препараты антиретровирусной терапии является профилактикой как минимум одного инфицированного ВИЧ в течение года.