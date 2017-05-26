Делегация Кыргызстана прибыла в Казань для участия в заседании Совета глав правительств стран СНГ и Евразийского межправительственного совета (фото)

26 мая 2017, 8:40 Комментарии

Делегация Кыргызстана прибыла в Казань для участия в заседании Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета. Мероприятие состоится по председательством КР. Как сообщает пресс-служба правительства, в международном аэропорту Казани делегацию встретил заместитель председателя Государственного совета Татарстана Юрий Камалтынов.

В состав делегации вошли:

- премьер-министр Сооронбай Жээнбеков,

- вице-премьер-министр Олег Панкратов,

- посол КР в Российской Федерации Болот Отунбаев,

- посол КР в Республике Беларусь, постоянный полномочный представитель КР при уставных органах СНГ Кубанычбек Омуралиев,

- председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев,

- заместитель руководителя Аппарата правительства, представитель КР в Евразийском экономическом союзе Санжар Уметалиев,

- советник премьер-министра Нурсулу Ахметова,

- заведующий отделом международного сотрудничества Аппарата правительства Айбек Айдарбеков,

- заведующий отделом экономики и инвестиций Аппарата правительства Николай Чуйков,

- первый заместитель министра иностранных дел Динара Кемелова,

- заместитель министра экономики Алмаз Сазбаков,

- полномочный представитель КР в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ Зина Асанкожоева.