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Делегация Кыргызстана прибыла в Казань для участия в заседании Совета глав правительств стран СНГ и Евразийского межправительственного совета (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

   

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428201-ru.html

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Сооронбай Жээнбеков прибыл в Казань для участия в заседаниях Совета глав правительств СНГ

С.Жээнбеков прибыл в г.Казань для участия в заседаниях Совета Глав Правительств СНГ и Евразийского межправсовета

26 мая 2017, 8:40       Комментарии

Делегация Кыргызстана прибыла в Казань для участия в заседании Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета. Мероприятие состоится по председательством КР. Как сообщает пресс-служба правительства, в международном аэропорту Казани делегацию встретил заместитель председателя Государственного совета Татарстана Юрий Камалтынов.
В состав делегации вошли:
- премьер-министр Сооронбай Жээнбеков,
- вице-премьер-министр Олег Панкратов,
- посол КР в Российской Федерации Болот Отунбаев,
- посол КР в Республике Беларусь, постоянный полномочный представитель КР при уставных органах СНГ Кубанычбек Омуралиев,
- председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев,
- заместитель руководителя Аппарата правительства, представитель КР в Евразийском экономическом союзе Санжар Уметалиев,
- советник премьер-министра Нурсулу Ахметова,
- заведующий отделом международного сотрудничества Аппарата правительства Айбек Айдарбеков,
- заведующий отделом экономики и инвестиций Аппарата правительства Николай Чуйков,
- первый заместитель министра иностранных дел Динара Кемелова,
- заместитель министра экономики Алмаз Сазбаков,
- полномочный представитель КР в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ Зина Асанкожоева.

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