Более тысячи человек поедут очищать Иссык-Куль от мусора

26 мая 2017, 8:59 Комментарии

БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. Более тысячи волонтеров планируют участвовать в масштабной экологической акции "Таза Иссык-Куль", предусматривающей очистку берегов самого крупного озера Кыргызстана, сообщили организаторы.

Сбор волонтеров - в субботу, 27 мая, в 7.00 возле площади Победы в Бишкеке. По дороге на Иссык-Куль волонтеров ознакомят с расписанием и техникой безопасности. Официальное открытие мероприятия состоится на ипподроме в селе Бактылуу-Долоноту на северном берегу и в селе Боконбаево на южном.

"Свыше тысячи активистов очистят города, села и прибрежную зону от твердых бытовых отходов. Ожидается, что местные жители тоже примут активное участие в акции", - сказали организаторы.

По их данным, 5 мая в рамках проекта "Таза Иссык-Куль" собрали 5 тонн отходов. Мусор рассортировали по категориям - на пластик, стекло и бумагу, затем отправили в пункт приема в Чолпон-Ате. Организаторы обещают, что следующая акция пройдет в Бишкеке.