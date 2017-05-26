Доллар США: 67.9500 (+0.0125) 
Евро: 76.3860 (+0.3945) 
Золото: 40.42 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Прогноз погоды: в Бишкеке дожди и грозыПрогноз погоды: в Бишкеке дожди и грозыАвиакомпания отменила прямые рейсы из Бишкека в Санкт-ПетербургАвиакомпания отменила прямые рейсы из Бишкека в Санкт-Петербург

Более тысячи человек поедут очищать Иссык-Куль от мусора

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428199-ru.html

Похожие новости

Масштабная экологическая акция пройдет на Иссык-Куле

Заместителем полпреда Иссык-Кульской области стала бывший сотрудник "Газпром Кыргызстан"

В правительстве назначили нового замглавы полпредства в Иссык-Кульской области

Эльмира Усенова назначена заместителем полпреда правительства в Иссык-Кульской области

Эльмира Усенова назначена заместителем полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области

26 мая 2017, 8:59       Комментарии

БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. Более тысячи волонтеров планируют участвовать в масштабной экологической акции "Таза Иссык-Куль", предусматривающей очистку берегов самого крупного озера Кыргызстана, сообщили организаторы.
Сбор волонтеров - в субботу, 27 мая, в 7.00 возле площади Победы в Бишкеке. По дороге на Иссык-Куль волонтеров ознакомят с расписанием и техникой безопасности. Официальное открытие мероприятия состоится на ипподроме в селе Бактылуу-Долоноту на северном берегу и в селе Боконбаево на южном.
"Свыше тысячи активистов очистят города, села и прибрежную зону от твердых бытовых отходов. Ожидается, что местные жители тоже примут активное участие в акции", - сказали организаторы.
По их данным, 5 мая в рамках проекта "Таза Иссык-Куль" собрали 5 тонн отходов. Мусор рассортировали по категориям - на пластик, стекло и бумагу, затем отправили в пункт приема в Чолпон-Ате. Организаторы обещают, что следующая акция пройдет в Бишкеке.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум