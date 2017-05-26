Эксперт: Большая часть бизнеса КР находится в тени — это усложняет выдачу кредитов

26 мая 2017, 8:30 Комментарии

Если бы Российско-кыргызский фонд развития при выдачи кредитов основывался только на финансовой отчетности, которую предприятия сдают в налоговую службу, большая часть компаний не смогли бы получить кредит. Об этом на заседании комитета ТПП КР по вопросам промышленной политики, содействия экспорту, развития инфраструктуры и логистики сказал член правления РКФР Эркин Асрандиев.

При выдаче кредитов Фонд основывается на управленческой отчетности, которая более реально отражает, как обстоят дела на предприятии.

"В своей деятельности мы, да и коммерческие банки, сталкиваемся с тем, что в Кыргызстане бизнес находится в тени. Финансовая отчетность, которую предоставляют в налоговую службу крупные предприятия, не показывает их реальную платежеспособность. Если бы мы основывались на них, то большинство компаний не смогли бы получить в нашем фонде кредит. При выделении денег мы основываемся на управленческой отчетности. Хотя это несет для нас определенные риски", — сказал Асрандиев.

В качестве примера эксперт привел птицефабрику, расположенную в Аламединском районе, которая в 2015 году получила в фонде финансирование.

"Наши риски связаны с тем, что управленческая отчетность не подтверждена третьей стороной. Так было и с птицефабрикой "Брид". Позже после того как был выдан кредит, выяснилось, что у фабрики были большие долги с поставщиками кормов и поголовья, которые не были проведены официально. Соответственно мы не знали о долгах компании, это основная причина, почему фабрика не смогла погасить задолженность перед фондом", — добавил член правления РКФР.

Несмотря на то, что РКФР выдает кредиты по управленческой отчетности, при выдаче кредита они ставят перед предприятием условие, что со второго года работы (после полученных средств от РКФР) компания проводит аудит и постепенно выходит из тени.

"Мы ставим условие, по которому соотношение прибыли к кредитным платежам не должно снижаться до определенного уровня. Если это происходит, для нас это сигнал того, что в компании что-то не так, и могут возникнуть проблемы с платежеспособностью предприятия", — заключил эксперт.