На выходных в Бишкеке пройдет японский фестиваль

26 мая 2017, 8:42 Комментарии

В Бишкеке пройдет Фестиваль культуры и дружбы народов Кыргызстана и Японии. Об этом сообщает Кыргызско-японский центр человеческого развития.

В программе фестиваля — разнообразные мероприятия, демонстрирующие японское искусство, культуру и традиции.

"Все желающие смогут познакомиться и попробовать себя в "оригами" (искусство складывания различных фигурок из бумаги), примерить японское юката, поиграть в детские японские игры, испытать себя в искусстве каллиграфии, сделать мини-открытки в технике бумажного квиллинга, попробовать блюда японской кухни и многое другое", — сообщили организаторы.

В программе фестиваля также предусмотрена концертная программа и показательные выступления по айкидо, карате, дзюдо, сумо, кендо и иайдо.

Начало — в 11:00.