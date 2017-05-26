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Названы сроки отправки Индией ровера на Луну

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360487_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428196-ru.html

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26 мая 2017, 8:29       Комментарии

Индийская организация космических исследований отправит к Луне миссию Chandrayaan-2 в первом квартале 2018 года. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на газету Business Standard.
Запуск Chandrayaan-2 будет произведен на ракете-носителе GSLV MKII. Миссия состоит из орбитального модуля и аппарата для мягкой посадки на поверхность спутника, а также ровера.
В октябре 2008 года Индия запустила свою первую лунную миссию. Программа Chandrayaan-1 включала в себя орбитальный модуль и ударный зонд.
Последний столкнулся с поверхностью Луны, образовавшиеся в результате этого выбросы должны были быть проанализированы орбитальным модулем, в работе которого случились сбои (отказ датчиков звездной ориентации и деградация теплозащиты). Миссия Chandrayaan-1 была свернута в августе 2009 года, ее стоимость оценивается в 60 миллионов долларов.

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