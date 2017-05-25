Бабанов отчитался перед жителями Джалал-Абада о работе фракции "РАЖ"

26 мая 2017, 8:44 Комментарии

Лидер парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов провел встречу с жителями города Джалал-Абад и отчитался о проделанной работе.

"Перед выборами в Жогорку Кенеш в 2015 году наша партия давала ряд обещаний. И я хотел бы отчитаться перед вами о проделанной работе. В 2015 году мы говорили, что отличаемся от других партий, и разница заключается в том, что мы представили четкую программу из 15 законопроектов. Сейчас вы только у нас можете спросить, что мы сделали за прошедшее время, у других партий вы отчета потребовать не сможете", - сказал Бабанов.

Депутат рассказал, что благодаря работе фракции в Жогорку Кенеше принято постановление об отказе от депутатских привилегий, сократив 120 служебных машин, 120 шоферов и 120 помощников, сэкономив тем самым около 100 млн сомов.

"Это внушительная сумма, на которую можно ежегодно строить три школы или повышать зарплату врачам. Также наша фракция отказалась от депутатской неприкосновенности, мы сказали, что если на депутатов будут возбуждены уголовные дела, мы не будем их защищать. Мы отказались от государственных номеров серии KG. Мы смогли принять законопроект о льготных кредитах фермерам. С 2018 года, кто бы ни был премьер-министром, правительство не сможет выдавать кредиты выше 7%. Сейчас вы берете кредит по 10% или 11%. Проценты повысились после того, как я ушел с поста премьер-министра, поэтому было принято решение ввести законопроект, чтобы размер процентов не зависел от главы правительства. Наша партия впервые заговорила об ипотеке, и вот теперь правительство начало его выдавать. Но условия выдачи ипотеки сложные, поэтому мы решили принять законопроект, согласно которому проценты ипотеки не превысят 10%", - пояснил лидер фракции.

Он отметил: несмотря на то что фракция "Республика – Ата-Журт" не находится в исполнительной власти, за 1,5 года депутатам удалось сделать многое из обещанного. И на данный момент программа находится на стадии исполнения.

Бабанов также подробно остановился на проблемах, существующих в городе Джалал-Абад. Он отметил, что из 61 предприятия стабильно работают лишь 29, а 27,2% местного населения живут в бедности.

"В области протекает река Нарын, если ею пользоваться правильно, можно улучшить ситуацию, развивать энергетику. Можно построить 22 ГЭС мощностью 30 млрд КвТ. Для этого нужна воля", - сказал депутат.

Лидер фракции также отметил, что половина дорог города находятся в плохом состоянии, ситуация не лучше, чем по всей стране.

"Я и в парламенте говорил, что мы продолжаем строить дороги старыми способами. Я хочу показать вам видео, как строят дороги в Европе. С Советского Союза не поменялись ГОСТы, о необходимости их менять говорят сами специалисты. Сейчас при строительстве домов используют новые технологии, потому что строительных компаний много, соответственно, конкуренции много. А дороги компании строят по старой системе. Сейчас в Кыргызстане на строительство одного километра дороги тратят 1-1,8 млн долларов, при новых технологиях на это можно тратить 300 тысяч долларов. Срок строительства одного километра дороги у нас составляет 15 дней, при новых технологиях – 7 дней, при этом у нас новые дороги служат – 3-5 лет, а дороги, построенные при новых технологиях – 20 лет. Мы берем огромные кредиты на строительство дорог, и эти деньги нужно возвращать, поэтому использовать их нужно с умом", - сказал Бабанов.