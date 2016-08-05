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В Бишкеке пройдет велопробег

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428194-ru.html

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26 мая 2017, 8:15       Комментарии

При поддержке мэрии 27 мая в Бишкеке пройдет велопробег.
По словам организаторов, цель велопрорбега — привлечь внимание к велодвижению и безопасности на дороге.
"В программе мероприятия — перекрытие дорог, сопровождение колонны велосипедистов двумя машинами УПМ. Движение будет осуществляться строго в колоне, участники без шлемов допускаться не будут", — отметили организаторы.
Время старта — 10:00, точка сбора — 12-й микрорайон (напротив церкви). Маршрут: Южная Магистраль — Советская — Чуй — Раззакова — Старая площадь.

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