26 мая 2017, 8:15 Комментарии

При поддержке мэрии 27 мая в Бишкеке пройдет велопробег.

По словам организаторов, цель велопрорбега — привлечь внимание к велодвижению и безопасности на дороге.

"В программе мероприятия — перекрытие дорог, сопровождение колонны велосипедистов двумя машинами УПМ. Движение будет осуществляться строго в колоне, участники без шлемов допускаться не будут", — отметили организаторы.

Время старта — 10:00, точка сбора — 12-й микрорайон (напротив церкви). Маршрут: Южная Магистраль — Советская — Чуй — Раззакова — Старая площадь.