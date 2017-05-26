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Ученые назвали главную опасность недосыпания

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360486_yc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428193-ru.html

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26 мая 2017, 8:06       Комментарии

Американские исследователи показали, что хроническое недосыпание серьезно повышает риск смерти от инсульта тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом, пишет Naked Science.
Таким больным медики рекомендуют спать не менее шести часов в сутки. В противном случае вероятность смерти от инсульта для них вырастает в два раза по сравнению со здоровыми людьми, которые регулярно отводят на сон более шести часов в сутки.
Исследование проводилось на 1344 взрослых людях, отобранных случайным образом. Средний возраст испытуемых составил 49 лет, 42% из них были мужчинами. Среди них медики выделили группу риска - 39,2% участников с высоким индексом массы тела, повышенным холестерином и сахаром в крови, а также с высоким кровяным давлением. Наблюдение за ними велось в течение 16,6 лет.
К концу исследования 22% больных скончались. Таким образом, ученые выяснили, что те, кто находится в группе риска и уделяет сну более шести часов ежесуточно, подвергаются угрозе смерти от инсульта в 1,5 раза чаще, чем здоровые люди. Те же, кто спит менее шести часов в сутки, подвержены риску подобной кончины уже в два раза.
Исследователи делают выводы, что американцы все больше жертвуют часами сна во имя досуга, развлечений и работы. Как считают ученые, это приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

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