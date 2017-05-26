В Бишкеке пройдут музыкальные вечера - каждую пятницу в течение месяца

26 мая 2017, 8:08 Комментарии

Не у всех жителей и гостей столицы есть возможность посещать театры и другие культурные центры Бишкека. Теперь горожане после работы и трудовой недели могут насладиться эстрадной, классической и джазовой музыкой.

Свердловская районная администрация проявила инициативу и решила организовывать музыкальные вечера на территории района.

В течение месяца каждую пятницу, с 26 мая по 30 июня в 18.00 у памятника Токтогула Сатылганова, рядом с Театром оперы и балета творческие коллективы Управления культуры мэрии Бишкека, а также звезды кыргызской эстрады будут петь, играть на разных музыкальных инструментах для жителей и гостей столицы.

График проведения музыкальных вечеров:

<li>26.05.2017 - Выступление духового оркестра;</li><li>02.06.2017 - Вечер джазовой музыки (группа "Аура");</li><li>09.06.2017 - Вечер классической музыки;</li><li>16.06.2017 - Вечер классической музыки;</li><li>23.06.2017 - Концерт творческих коллективов Управления культуры Бишкека с участием звезд эстрады;</li><li>23.06.2017 - 30.06.2017 - Концерт творческих коллективов Управления культуры Бишкека с участием звезд эстрады.</li>

Мэрия города Бишкек приглашает вас посетить мероприятия, прикоснуться к удивительному миру музыки и искусства.