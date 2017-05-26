В Бишкеке представители трех стран обсудили риски в работе служб реагирования на чрезвычайные ситуации

26 мая 2017, 3:34 Комментарии

В Бишкеке 23 мая состоялся региональный круглый стол по интеграции оценки риска и уязвимостей (HVRA) в работу служб реагирования на чрезвычайные ситуации.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в круглом столе приняли участие представители чрезвычайных ведомств Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в г.Алматы, секретариата Национальной платформы по снижению риска бедствий в КР, Агентства Ага Хана Хабитат в Центральной Азии (AKAH), а также международных организаций и гражданского общества.

Целью мероприятия является обмен опытом по оценке риска и уязвимостей, ознакомление с результатами полученных в ходе реализации проекта по оценке риска и уязвимостей территорий, обсуждение возможности применения их на практике. Также участники ознакомились с формами и методами работы по оценке рисков и уязвимостей чрезвычайных ведомств Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана.

В своем выступлении министр ЧС КР, генерал-майор Кубатбек Боронов отметил заинтересованность в сотрудничестве с Фондом Ага Хана в КР путем реализации программ, направленных на обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций, оценку рисков бедствий и уязвимости, осведомленность и обучение населения по повышению культуры безопасности, проведение трансграничных учений по отработке взаимодействий в случае ЧС, а также проведения превентивных мероприятий и оказание содействия в раннем восстановлении после ЧС.

В ходе мероприятия участники заслушали информацию о практике реагирования на стихийные бедствия соседних стран, подходе HVRA из практики Фонда Ага Хана в реализации различных проектов по снижению рисков бедствий, в частности оценки рисков бедствий и уязвимости, проведенные в Алайской долине (проект "ПАМИР") и в городе Нарын (проект ДИПЕКО-8).

По итогам встречи участники выработали предложения по применению подходов и инструментов геологической оценки угроз природных опасностей и уязвимости с учетом объединения лучшей практики чрезвычайных ведомств стран участниц и Фонда Ага Хана с дальнейшим продвижением вопроса по их внедрению в работу служб реагирования на ЧС в регионе.

Круглый стол организован фондом Ага Хана совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций КР по проекту "Содействие в повышении устойчивости сообществ отдаленных горных регионов к рискам бедствий - ДИПЕКО, Фаза-9" (в рамках деятельности Общественного Фонда MSDSP KG, инициатива Фонда Ага Хана), реализуемого при финансовой поддержке Департамента Европейской Комиссии по гуманитарной помощи и гражданской защите (ECHO).