Что нужно знать людям, проживающим в селеопасных районах – советы МЧС

26 мая 2017, 2:22 Комментарии

Территория Кыргызстана подвержена воздействию селевых и паводковых процессов. В среднем ежегодно в республике происходит около 70 чрезвычайных ситуаций, связанных с селями и паводками, что составляет до 29-30% всех чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Селе-паводковым поражениям подвергаются населенные пункты (95% всех населенных пунктов республики находятся на берегах или конусах выноса рек или временных водотоков), транспортные коммуникации, сельхозугодья, гидротехнические, ирригационные сооружения и другие объекты.

В паводковый период селевая деятельность будет связана с ливневыми дождями и отметится на большинстве рек юга республики в Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областях.

Практически вся территория КР является селеопасной - всего насчитывается 3103 селевых рек. Набольшее их количество имеется в бассейнах р. Чу - 479, Талас - 254, Нарын - 789, Кара-Дарья - 666, озеро Иссык-Куль - 375.

Селевые потоки характеризуются кратковременностью своего прохождения, высокой скоростью и разрушительной силой, насыщенностью твердым материалом, создающим характерные отложения. Сели обладают также большой эрозионной способностью, вызывая углубление русел и разрушение берегов, могут приводить к образованию паводков на реках.

Сели формируются как на временных, так и на постоянных водотоках, при этом расход потоков резко возрастает и превышает паводковые расходы в несколько раз. Для селей характерно движение в виде последовательных волн (валов) с образованием заторов из обломочного материала, снежно-ледниковой массы, деревьев, кустарников с последующим их прорывом.

Селевые потоки формируются при взаимодействии геолого-геоморфологических и гидрометеорологических факторов. К геолого-геоморфологическим факторам относятся - крутизна склонов и русел, наличие большого количества легкоразмываемых пород, селевых очагов и русел. Источником поступления твердых материалов могут быть оползни и обвалы.

Селевые очаги, представляющие собой участки горных долин с большим уклоном и скоплением обломочного материала, играют важную роль в образовании селевых потоков. При достаточной их мощности здесь возможно образование мощных селевых потоков не только возникающих при прорывах высокогорных озер, но и ливневых осадках.

К гидрометеорологическим факторам образования селей относятся - ливни, длительные дожди, большие снегонакопления, высокие температуры воздуха, приводящие к таянию снега и льда в горных и высокогорных зонах, т.е. условия создающие формирование мощного водного потока за относительно короткий промежуток времени. Источником поступления воды могут быть также прорывы высокогорных озер, водохранилищ, запрудных водоемов, образовавшихся после схода оползней, обвалов, лавин.

Наиболее опасными районами, где возможно возникновение селей и паводков, являются:

- в Чуйской области долины Джарды-Каинды, Туюк Иссык-Атинский, Шамшы северная, Кызыл-Суу, Сокулук, Жыламыш, Курумды, Ала-Арча, Нооруз, Иссык-Ата, Кегеты;

- в Иссык-Кульской области долины Ак-Терек, Четынды-Тоссор, Барскоон, Кумтор (в верховьях Нарына, оз.Петрова), Чоктал, Зындан-Тон, Курумду-Тон, Джер-Уй-Ак-Сай, Ак-Терек, Конур-Олон-Ак-Терек, Каракол, Сары-Джаз, Энильчек, Чон-Койсу;

- в Таласской области долины Чичирканак, Урмарал и Кара-Буура;

- в Ошской области долины Кичик-Алай-Ак-Буура;

- в Баткенской области долины Ак-Суу-Шахимардан, Исфайрам-Сай;

- в Нарынской области долины Шамси-южн. (оз. Бузулгансу), Анырты, Укок, Каракум-Кель-Укок, Кара-Кунгей-Укок-вост.

Наиболее мощные сели возникают обычно в июне, когда под жаркими лучами солнца интенсивно тают ледники и миллионы тонн воды аккумулируются в моренах - гигантских скоплениях обломков горных пород, отложенных ледником. Если моренное озеро, расположенное на высоте 3000 - 3500 метров над уровнем моря, выходит из берегов, начинается как бы цепная реакция: возникает грязекаменный поток, устремляющийся вниз, непрерывно увеличивается в объеме и наращивая силу.

Каждый человек, проживающий в селеопасном районе, должен знать:

- находится ли его дом в селеопасной зоне;

- необходимо избегать строительства жилых домов в селеопасной зоне;

- что необходимо взять с собой при эвакуации;

- не устраивайте временные стоянки в руслах селевых рек.

В селеопасный период надо знать:

- при появлении признаков селевой угрозы (грохот, помутнение воды) немедленно поднимайтесь вверх;

- позвоните в службу 112;

- следует оставаться в безопасном месте до тех пор, пока вода не спадет или не будет передано официальное сообщение, что опасность миновала;

- взять с собой продукты питания и ценные вещи.

После прохождения селевого потока:

- недопустимо спускаться в селевое русло после прохождения одного вала, за ним может последовать следующий;

- после того, как сель прошел, необходимо остерегаться оборванных и провисших проводов и немедленно сообщать о таких повреждениях, а также о разрушении канализационных или водопроводных магистралей в соответствующие службы;

- нельзя употреблять в пищу продукты, которые находились в контакте с водными потоками;

- необходимо проверить всю питьевую воду перед употреблением;

- прежде чем войти в жилые дома, здания, надо осмотреть конструктивные повреждения и убедиться, что нет опасности разрушения;

- войдя в здание, жилой дом, нельзя пользоваться спичками или светильниками в качестве источника света, т.к возможно присутствие газа;

- не пользоваться электроэнергией, пока не будет проверена электрическая сеть.

Надо открыть все двери и окна для просушки дома, здания, убрать мусор и дать возможность полам и стенам высохнуть.

В связи с ожидаемыми осадками МЧС КР напоминает о необходимости приведении сил и средств Гражданской защиты в областях, городов Бишкек, Ош к повышенной готовности к возможным чрезвычайным ситуациям.

Так, в этом году предупредительные работы запланированы на 379 объектах, на сегодняшний день работы ведутся на 140 объектах, из них полностью завершены работы на 70 объектах.

МЧС напоминает, что своевременные превентивные мероприятия со стороны органов управления Гражданской защиты (министерства, ведомства, органы местного самоуправления): очистка арычных систем, селеотводных каналов, укрепления берегов реки и другие предупредительные мероприятия минимизирует последствия селевых явлений.