Разъяснение о тендере на право строительства малых ГЭС от Госкомитета энергетики

25 мая 2017, 22:55 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. В связи с различным толкованием в прессе о тендере на право строительства малых ГЭС Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования КР распространило пояснение относительно объявленного тендера. Ниже приводится полный текст пояснения:

"Энергетическая отрасль должна основываться на разумном, экономически оправданном использовании различных источников энергии.

В связи с этим, имеется необходимость в использовании альтернативных способов энергообеспечения потребителей республики. Одним из таких способов является использование потенциала малых и средних водотоков.

При этом следует отметить, что в настоящее время большая часть оборудования существующих малых гидроэлектростанций морально и физически устарела в связи с чем требуется ввод новых мощностей. Вместе с тем, необходимо учитывать, что при строительстве и вводе новых гидроэлектростанций важно соблюдать все технические и экологические нормы и аспекты реализации проекта.

В этой связи, для установления экономических, технических и экологически обоснованных масштабов развития малой гидроэнергетики в Кыргызской Республике, а также во исполнение статьи 19 Закона Кыргызской Республики "Об электроэнергетике", где указано что "Компетентные государственные органы объявляют о проведении тендера на строительство энергетических установок, за исключением крупных электроэнергетических производственных мощностей и участков магистральной электрической сети" разработано и утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 марта 2017 года №175 Положение о тендере на право строительства малых гидроэлектростанций в Кыргызской Республике.

В данном Положении отражены все условия и процедуры прохождения тендера на право строительства малых гидроэлектростанций. Более того, Положение регулирует отношения, возникающие между организатором и участниками тендера, предусматривает организацию согласованных действий при рассмотрении и принятии решений каждым из участников, защиту их прав и законных интересов при проведении тендера.

Следует отметить, что тендер направлен в первую очередь на рациональное использование водных ресурсов для выработки электроэнергии, а не на право владения землей. Во-вторых, проведение тендера направлено на регулирование отношений в сфере использования и охраны водных ресурсов, поскольку бесконтрольное использование водных ресурсов может привести к экологически вредному воздействию хозяйственной и иной деятельности на водные объекты и водохозяйственные сооружения и ухудшению их состояния.При этом, в ходе проведения тендера представляется широкая возможность определения реальных возможностей потенциального инвестора, путем изучения представленной потенциальным инвестором информации о своих финансовых показателях, деловой репутации и опыта реализации проектов в аналогичной сфере деятельности.В то же время, при наличии заинтересованности инвестора в строительстве малых гидроэлектростанций, он должен обращаться в ряд государственных органов и ведомств, что займет определенное время и дополнительные усилия. В этой связи,для оказания практического содействия инвесторам при строительстве малой гидроэлектростанции на территории Кыргызской Республики, в состав межведомственной тендерной комиссии включены представители Государственного агентства окружающей среды и лесного хозяйства, Государственного агентства по регулированию ТЭК, Департамент водного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства и мелиорации, Государственной регистрационной службы,ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" и других задействованных государственных органов и ведомств.

Кроме того, в целях объективного и беспристрастного проведения тендера в состав межведомственной тендерной комиссии включены представители всех парламентских фракций ЖогоркуКенеша Кыргызской Республики.

На основании вышеизложенного, а также в целях открытости и прозрачности, Государственным комитетом промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики был объявлен тендерна строительство малых гидроэлектростанций в Кыргызской Республике.