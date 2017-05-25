Член парламента Азербайджана на встрече с депутатами ЖК: Кыргызстан является дружественной и братской страной

25 мая 2017, 22:47 Комментарии

Вице-спикер ЖК Алтынай Омурбекова встретилась с депутатами парламента Азербайджана. Как сообщает 25 мая пресс-служба парламента, в ходе встречи стороны обсудили вопросы кыргызско-азербайджанского сотрудничества с акцентом на перспективы дальнейшего развития партнерства в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах.

"Участники встречи обменялись мнениями по расширению взаимодействия законодательных органов двух стран, в том числе в рамках Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА). Было отмечено, что в июле 2017 года состоится очередное заседание ТюркПА в Бишкеке", - говорится в сообщении.

Член комитета милли меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Фейзиев Джаваншир Эйюб оглы в свою очередь проинформировал, что спикер Азербайджана О.Асадов примет участие в заседании ТюркПА.

"Кыргызстан является дружественной и братской страной", - заявил он и отметил важность сотрудничества двух стран не только в рамках двустороннего межпарламентского взаимодействия, но и в рамках международных организаций.