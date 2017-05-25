Доллар США: 67.9375 (+0.0792) 
Евро: 75.9915 (-0.3321) 
Золото: 40.42 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Разъяснение о тендере на право строительства малых ГЭС от Госкомитета энергетикиРазъяснение о тендере на право строительства малых ГЭС от Госкомитета энергетикиЗавершена подготовка "дорожной карты" по формированию в ЕАЭС общего рынка авиаперевозокЗавершена подготовка "дорожной карты" по формированию в ЕАЭС общего рынка авиаперевозок

Член парламента Азербайджана на встрече с депутатами ЖК: Кыргызстан является дружественной и братской страной

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428186-ru.html

Похожие новости

На заседании Совета глав правительств стран СНГ планируется рассмотреть 13 проектов документов

Орозо в Кыргызстане начнется 27 мая — муфтият

Разаков: Кыргызстан остается активным участником международных мероприятий по противодействию легализации преступных доходов

Дожди и грозы — прогноз погоды по Кыргызстану на 26 мая

Заседания Совета глав правительств стран СНГ пройдут под председательством Кыргызстана

25 мая 2017, 22:47       Комментарии

Вице-спикер ЖК Алтынай Омурбекова встретилась с депутатами парламента Азербайджана. Как сообщает 25 мая пресс-служба парламента, в ходе встречи стороны обсудили вопросы кыргызско-азербайджанского сотрудничества с акцентом на перспективы дальнейшего развития партнерства в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах.
"Участники встречи обменялись мнениями по расширению взаимодействия законодательных органов двух стран, в том числе в рамках Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА). Было отмечено, что в июле 2017 года состоится очередное заседание ТюркПА в Бишкеке", - говорится в сообщении.
Член комитета милли меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Фейзиев Джаваншир Эйюб оглы в свою очередь проинформировал, что спикер Азербайджана О.Асадов примет участие в заседании ТюркПА.
"Кыргызстан является дружественной и братской страной", - заявил он и отметил важность сотрудничества двух стран не только в рамках двустороннего межпарламентского взаимодействия, но и в рамках международных организаций.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум