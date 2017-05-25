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Kazinform: До миллиона тонн кашаганской нефти планирует транспортировать КазТрансОйл в 2017 году

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kazinform...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428185-ru.html

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25 мая 2017, 22:22       Комментарии

Kazinform: АО "КазТрансОйл" планирует в текущем году транспортировать до миллиона тонн нефти с месторождения Кашаган, передаёт корреспондент МИА "Казинформ".
"По итогам 2016 года компания транспортировала 117 тысяч тонн кашаганской нефти, в 2017 году запланирован объём до 1 млн тонн", - сказал на пресс-конференции генеральный директор КТО Димаш Досанов.
Он подчеркнул, что технические возможности позволяют компании увеличить объём транспортировки до 2-3 млн тонн в год. Само решение зависит от объёмов добычи на Кашагане.
Напомним, в настоящее время на месторождении Кашаган, добыча на котором была возобновлена осенью прошлого года, в сутки добывается примерно 200 тыс. баррелей нефти. Планируется увеличить цифру на 80 тыс. баррелей в сутки. С начала добычи добыто 3 млн. тонн углеводородного сырья.

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