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Asia+: Российские "Искандеры" впервые перебросили на учения в Таджикистан

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/asia-ross...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428184-ru.html

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25 мая 2017, 22:40       Комментарии

Asia+: Российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" впервые переброшены в Таджикистан на учения СНГ "Душанбе - Антитеррор - 2017", сообщил в четверг журналистам командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий.
Ранее о переброске "Искандеров" за пределы России на учения не сообщалось.
"Оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" тоцкой ракетной бригады впервые переброшены в Таджикистан на совместное антитеррористическое учение "Душанбе-Антитеррор – 2017", – цитирует "РИА Новости" слова командующего, который также добавил, что перевозка техники осуществлялась при помощи самолетов ВКС России Ан-124-100 "Руслан".
Отмечается, что в ходе учений ракетчики выполнят боевой пуск ракеты по базовому лагерю условных террористов в горах.
С 30 мая по 1 июня на территории двух военных полигонов Хатлонского гарнизона Таджикистана – "Харбмайдон" и "Ляур" - пройдет активная фаза международных учений "Душанбе - Антитеррор – 2017". Это первые учения, проводимые Антитеррористическим центром СНГ с привлечением вооруженных сил стран Содружества.
В Таджикистан уже были переброшены фронтовые бомбардировщики Су-24М с авиабазы Шагол в Челябинской области, из Новосибирска в центральноазиатскую страну прибыли вертолеты Ми-8 и Ми-24.
"Душанбе - Антитеррор - 2017" - первые учения, которые проводятся Антитеррористическим центром СНГ с привлечением вооруженных сил стран Содружества. Активная фаза учений стартует в Таджикистане 30 мая.

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